رئيس مجلس الشيوخ المغربي يزور "الكنيست" الإسرائيلي الأسبوع المقبل

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أعلن رئيس مجلس الشيوخ المغربي، النعم ميارة، صباح اليوم الأحد، رسمياً، أنه استجاب لدعوة رئيس "الكنيست" الإسرائيلي أمير أوحانا، لإجراء زيارة رسمية لـ"لكنيست" في نهاية الأسبوع المقبل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ "ميارة سيكون أول شخصية مغربية، وأحد القادة المسلمين القلّة، الذي سيزور "الكنيست" وسيُستقبل بسجادة حمراء وحرس شرف وفق قواعد الاستقبال".

ورأى الإعلام الإسرائيلي، أنّ هذه الزيارة، "تُعتبر مهمّة"، لأنها زيارة متبادلة، والأولى من نوعها حيث أنها تجري في "الكنيست" في القدس، بين رئيس "كنيست" إسرائيلي، وبين أحد رموز السلطة في المغرب، كما أنه أول لقاء رسمي "يُجرى في إسرائيل بين قادة رفيعي المستوى بين البلدين".