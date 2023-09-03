ماكرون يدعو إلى الحزم في منع العباءة بالمدرسة

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إلى اتباع الحزم في منع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية، قبل 3 أيام من بدء العام الدراسي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج بجنوب فرنسا، إن الحكومة «لن تدع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات... جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين».

ومساء الخميس، أرسل وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل «يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية (و) لا يمكن التسامح معه فيها».

وبرر ماكرون المنع بالقول إنه «لا ينبغي أبداً ترك المعلمين ومديري المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع».

وشدد على أن «فرسان الجمهورية» هؤلاء «لديهم الحق في الدفاع عن العلمانية... وعلينا أن نبدي تأييدنا لهم عندما يتعرضون للتهديد والضغط»، مؤكداً أن «الدولة والجمهورية تقفان وراءهم».

ووعد رئيس الدولة بأنه «في المدارس الثانوية أو الكليات الأكثر حساسية، سيتم فرز موظفين محددين للعمل بجانب مديري المؤسسات والمعلمين لدعمهم، وكذلك للمشاركة في الحوار الضروري مع العائلات والطلاب».