وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تجند مقاتلين من دول أجنبية

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حذرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، من أن روسيا بدأت حملة لتجنيد مواطنين من بلدان مجاورة للقتال في أوكرانيا وبدأت نشر إعلانات على الإنترنت لهذا الغرض.

وقالت الوزارة البريطانية في حسابها على الإنترنت، إنه تم رصد إعلانات في أرمينيا وكازاخستان تعرض 495 ألف روبل (5140 دولاراً أميركياً) دفعة أولى ومرتبات تبدأ من 190 ألف روبل (1973 دولاراً)، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت أن روسيا تتصل بمهاجرين من آسيا الوسطى للقتال في أوكرانيا، ووعدت بتسريع إجراءات منح الجنسية ومرتبات تصل إلى 4160 دولاراً.