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تايوان تتأهب لـ"هايكوي".. إجلاء الآلاف وإلغاء رحلات طيران

3
SEPTEMBER
2023
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ألغيت الرحلات الجوية الداخلية وأجلي ما يقرب من 3 آلاف شخص بينما تستعد تايوان لوصول إعصار هايكوي، اليوم الأحد، والذي من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى جنوب وشرق الجزيرة.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار "هايكوي" إلى اليابسة في المنطقة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة أقصى جنوب شرق تايوان في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأحد، وألغت الأقاليم والمدن في الشرق والجنوب الدراسة وأعلنت اليوم عطلة من العمل.

وهايكوي عاصفة أضعف بكثير من إعصار ساولا الذي ضرب هونغ كونغ وإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين أمس السبت. ومن المتوقع أن يكون هايكوي مجرد إعصار من الفئة الأولى أو الثانية عندما يضرب تايوان، وفقا لموقع تروبيكال ستورم ريسك.

وقالت الحكومة التايوانية إنه تم بالفعل إجلاء 2868 شخصا من المناطق السكنية التي تقع بشكل رئيسي في الجنوب والشرق، وفقا لرويترز.

وألغت شركتا الطيران المحليتان الرئيسيتان في تايوان، يوني إير وماندارين إيرلاينز، جميع الرحلات الجوية اليوم الأحد، وألغيت أيضا خدمات العبارات إلى الجزر المحيطة.

وكان الاضطراب أقل في الرحلات الجوية الدولية، إذ قالت إدارة الطيران المدني إنه تم إلغاء 37 رحلة فقط اليوم الأحد.

ونشر الجيش الجنود والمعدات للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات والإخلاء.

وبعد المرور عبر جنوب تايوان، من المتوقع أن يعبر هايكوي مضيق تايوان إلى الصين.

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