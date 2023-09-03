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إصابة 100 شخص في اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وطالبي لجوء من إريتريا

3
SEPTEMBER
2023
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أصيب 100 شخص، على الأقل، بينها 12 إصابة خطيرة، السبت، خلال اشتباكات عنيفة وقعت بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل بين طالبي لجوء من إريتريا في احتجاج ضد النظام في بلدهم.

 

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم عن قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية أن المتظاهرين ألقوا الحجارة والألواح الخشبية تجاه رجال الشرطة الذين بدأوا بتفريقهم من خلال استخدام أدوات تفريق الجموع مشيرة إلى أن المحتجين قاموا بتخريب مقرات ومصالح دوريات الشرطة، إضافة إلى إحراق أحد الملاهي، كما أدت هذه الاشتباكات إلى إصابة 27 شرطياً.

ووفق القناة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من المتظاهرين ويجري مفوض الشرطة يعقوب شبتاي تقييماً أمنياً للوضع في المدينة، في حين ذكرت نجمة داوود الحمراء أن رجال الشرطة أصيبوا بصورة طفيفة، ونُقل 11 مصاباً بطلقات نارية إلى المستشفى 4 منهم حالتهم خطيرة.

ولفتت إلى أنه بعد التقييم الأمني الذي أجراه مفوض الشرطة، تقرر استدعاء المئات من رجال الشرطة الإضافيين حتى يقوموا بدعم عناصر الشرطة وحرس الحدود بتفريق المظاهرات التي اندلعت في أنحاء المدينة.

وأوضحت أن مركز الاحتجاجات كان من المفترض أن يكون مهرجاناً خططت سفارة إريتريا لإقامته، إلا أنه جرى اقتحام القاعة من جانب المتظاهرين الذين قاموا بتدمير المكان وحتى أنهم أشعلوا فيه النيران، مبينة أن المحتجين المعارضين للنظام يعارضون إقامة المهرجان الذي تنظمه سفارة بلدهم.وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان: «في هذا الوقت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، تعمل لتفريق أعمال شغب عنيفة موجهة تجاه رجال الشرطة، وذلك بعد الإعلان عن مظاهرة بأنها غير قانونية والشرطة أصدرت أوامر بإخلاء شارع هامسجر، لكن مثيري الشغب لم ينصاعوا لأوامر الشرطة، وبدأوا بإلقاء الحجارة، والألواح الخشبية والصخور، وقاموا بتخريب الحوانيت في الشارع بما يشمل إحراق مبنى ملهى والتسبب بأضرار كبيرة لدوريات الشرطة».

الشرق الأوسط
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