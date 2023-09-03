المستشار الألماني يتعرض لإصابة خلال ممارسة رياضة الهرولة

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أصيب المستشار الألماني أولاف شولتس في وجهه، بعدما سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة، اليوم (السبت)، ما دفعه إلى إلغاء ارتباطاته ليوم الأحد، على ما أعلنت ناطقة باسم الحكومة.

وأضافت المتحدثة، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة ويعاني من رضوض في الوجه... للأسف اضطر لإلغاء مواعيده» المقررة خلال النهار.

وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعماً لمرشحي حزبه الاشتراكي الديمقراطي تحضيراً للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة هيسن الشهر المقبل.

وغالباً ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة، وهو يقبل على ذلك منذ سنوات. وقال قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحافية: «أمارس الهرولة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، والأحد أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك».

ولن يتأثر جدول أعماله لباقي الأسبوع بحادث اليوم.