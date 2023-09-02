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مقتل وإصابة 10 أشخاص في أعمال عنف بمدينة كركوك شمالي العراق

2
SEPTEMBER
2023
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شهدت مدينة كركوك بإقليم كردستان شمالي العراق صدامات خلال تظاهرات في المدينة، وقتل وأصيب فيها حوالي 10 أشخاص حتى اللحظة، ما دفع الحكومة العراقية لفرض حظر للتجوال بحسب "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، تبرع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارازاني، بعدد كبير من الحافلات كي تقوم بنقل زوار الإمام الحسين بمناسبة أربعينية الإمام، إلى داخل المحافظات الجنوبية في العراق.

وقامت تلك الحافلات بالنقل من الشمال إلى الجنوب، لكن بالأمس حصلت اعتداءات على سائقيها من قبل أشخاص من مدينة كركوك أثناء انتقالها من الإقليم إلى مناطق الجنوب مرورا بكركوك.

وأعقبت تلك الاعتداءات مظاهر احتجاجات وأعمال عنف وقتل وأصيب خلالها حوالي 10 أشخاص معظمهم من القومية الكردية.
وتمت الاعتداءات على فريق كردي تطوعي يقوم بنقل الباصات التابعة لحكومة إقليم كردستان إلى جنوبي البلاد. وتمثلت هذه الاعتداءات بالضرب بالحجارة والعصي أيضا.
وعلى إثر ذلك فرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حظرا للتجوال في كركوك، تمهيدا لوقف أعمال العنف.

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