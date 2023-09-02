البابا فرنسيس من منغوليا يدعو إلى بذل المزيد من الجهود لحماية البيئة

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أشاد البابا فرنسيس اليوم بـ"حكمة" منغوليا التي يعيش الكثير من سكانها منذ قرون في وئام مع الطبيعة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لحماية البيئة في هذا البلد الآسيوي الذي يعاني من التلوث، بحسب "فرانس برس".

وحض الحبر الأعظم (86 عاما) على "التعهد بشكل عاجل وضروري الآن بحماية كوكب الأرض".

ومنغوليا هي من أكبر مصدري الفحم، ويصنف الهواء في عاصمتها أولان باتور بأنه من الأكثر تلوثا في العالم.

وتواجه مناطق واسعة من البلاد خطر التصحر بسبب تغير المناخ والإفراط في الرعي والتعدين.

كما انتقد البابا الفساد أمام قادة منغوليا حيث أثارت فضيحة في قطاع التعدين تظاهرات واسعة في كانون الأول 2022.

وحذر البابا فرنسيس من أن الفساد يمثل "تهديدا خطيرا لتنمية أي مجموعة بشرية، ويتغذى على عقلية نفعية وعديمة الضمير تفقِر بلدانا بكاملها".