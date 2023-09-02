الأعنف منذ 70 عاما.. الصين تحذر من إعصار "ساولا"!

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حذرت الأرصاد الجوية الصينية من أن إعصار "ساولا" قد يكون أعتى إعصار تشهده منطقة دلتا نهر اللؤلؤ جنوب الصين، في أكثر من 70 عاما.

وقال المرصد في منشور على موقع "ويبو": "قد يصبح ساولا أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في دلتا نهر اللؤلؤ منذ عام 1949"، وهو العام الذي تأسست فيه الدولة الصينية الحالية.

ويهدد الإعصار الكبير اليوم الجمعة بضرب جنوب الصين، مع رياح تعتبر الأقوى في المنطقة على الإطلاق، مما أرغم سكان مدينتي هونغ كونغ وشنتشن على الاحتماء.

وأصدرت الصين تحذيرا بأعلى المستويات "في المناطق الساحلية الممتدة من هويلاي إلى هونغ كونغ"، وأعلنت مقاطعة غوانغدونغ حال الطوارئ من المستوى الأول، بسبب الرياح.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن وزارة النقل الصينية نشرت 16 سفينة إنقاذ و9 مروحيات إنقاذ في المناطق التي قد يضربها الاعصار.

وقررت مدينة شنتشن التي يبلغ عدد سكانها 17.7 مليون نسمة "إغلاق المكاتب والمتاجر والأسواق اعتبارا من الساعة 16:00 (08:00 ت غ) وتعليق وسائل النقل العام اعتبارا من الساعة 19:00" بحسب بيان صادر عن هيئة إدارة الطوارئ، حذرت فيه من أن الإعصار "قد يسبب عاصفة قوية في المدينة".

وأضافت الهيئة "باستثناء موظفي الاستجابة للحالات الطارئة وموظفي تأمين سبل العيش، يُنصح بعدم الخروج الى الشارع"، موضحة أن "المدينة ستفتح جميع الملاجئ ليتمكن الجميع من الاحتماء فيها".