ولادة حمار إفريقي نادر في بريطانيا

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ولد حمار بري إفريقي مهدد بالانقراض في حديقة للحيوانات في المملكة المتحدة الشهر الماضي، حيث لم يتبق من فصيلته سوى أقل من 200 رأس.

ولد الحيوان الذكر، الذي لم يتم تسميته بعد، في حديقة حيوان مارويل بالقرب من وينشستر في 20 أغسطس لأبوين، ناديفا ولارس.

وقالت دارين آيفز، كبيرة حراس الحيوانات في الحديقة: "الفريق متحمس للغاية بعد انتظار دام عاما حتى يولد المهر".

يُعرف أن الموطن الأصلي للحمار البري الإفريقي، في إريتريا وإثيوبيا والصومال، ولكن يتم افتراسه من قبل الأسود الإفريقية والذئاب الإثيوبية.

كما تم اصطياده من قبل البشر للحصول على الطعام، ما تسبب في انخفاض أعدادها في البرية.

وقالت متحدثة باسم مارويل: "إن ولادة واحدة من أندر الثدييات على هذا الكوكب أثارت إعجاب الحراس في حديقة حيوان مارويل هذا الأسبوع، بعد وصول حمار بري إفريقي مهدد بالانقراض. ولدت ناديفا هنا في عام 2007، لذا فإن وصول مهرها هو استمرار لالتزام مارويل بالحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض، والتي لدينا في مارويل منذ عام 1993. وهذا هو المهر الثالث لناديفا، وقد أصبح لارس أبا للمرة الخامسة".

وأضافت: "مع وجود عدد قليل جدا من هذه الحيوانات المتبقية في البرية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان وجود مجموعة صحية ومتنوعة وراثيا من الحمير البرية الإفريقية في حدائق الحيوان كدعم لحيوانات البرية".