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الوضع انقلب.. سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا داخل السجن

1
SEPTEMBER
2023
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أعلن وزير الداخلية في الإكوادور خوان زاباتا، الخميس، أن سجناء داخل سجن في مدينة كوينكا جنوبي البلاد كانوا يحتجون منذ الأربعاء على نقل سجناء إلى معتقلات أخرى، احتجزوا 57 حارسا وشرطيا.
 
وفي خضم يوم من العنف شهد انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة كيتو، قال زاباتا إن 7 محتجزين هم من عناصر الشرطة، مضيفا خلال مؤتمر صحفي: "نحن قلقون على سلامة عناصرنا".
 
وكان مئات الجنود وعناصر الشرطة نفذوا الأربعاء عملية بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجرات في سجن لاتاكونغا، أحد أكبر سجون البلاد.
 
وعلى مدار يوم الخميس، كثرت الفرضيات حول أسباب احتجاز الرهائن في كوينكا، وتحدثت إدارة السجون في بادئ الأمر عن فرضية العمل الانتقامي بعد تدخل القوات المسلحة في لاتاكونغا.
 
لكن السلطات قالت لاحقا إن احتجاز الرهائن "علامة احتجاج على نقل سجناء إلى سجون أخرى".
 
اضطرابات معتادة
 
تشن جماعات مرتبطة بتهريب المخدرات حربا من أجل فرض سلطتها في السجون، التي تحولت إلى مراكز عمليات.
 
في مواجهة موجة العنف هذه بين المنظمات المرتبطة بالعصابات، أعلن الرئيس غييرمو لاسو حال الطوارئ في 24 يوليو بكامل نظام السجون لمدة 60 يوما، مما يتيح خصوصا نشر الجيش في السجون.
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