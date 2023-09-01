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ترامب: أنا غير مذنب في قضية "انتخابات جورجيا"

1
SEPTEMBER
2023
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نفى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اتهامات موجهة له بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا عام 2020.
 
وأفادت وثيقة قضائية، الخميس، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" بأن ترامب دفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.
 
تعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.
 
نظرا لخطورة القضية، سلّم ترامب نفسه إلى سجن فولتون في ولاية جورجيا في سابقة تاريخية على خلفية هذه القضية.
 
ونشرت وسائل إعلام أميركية لصورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أميركي سابق.
 
تم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في مارس ومايو على التوالي قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر 2024، أما المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا فلم يتم تحديد موعدها بعد.
 
يقول ترامب إن الاتهامات المتصلة بقضية ولاية جورجيا محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.
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