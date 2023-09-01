صدور الحكم على "العقلين المدبرين" لاقتحام مبنى الكونغرس

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حكم قاض اتحادي، الخميس، على زعيمي جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة السابقين جوزيف بيغز وزاكاري ريل، بالسجن 17 عاما و15 عاما.

ودانت هيئة محلفين المتهمين بالتآمر لاقتحام مبنى الكونغرس، في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي الحكمين.

وبيغز وريل أول اثنين من جماعة "براود بويز" يصدر الحكم عليهما، بعد إدانتهما بالتآمر والتحريض في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير 2021.

ويعد الحكم بسجنهما مخففا وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة، وأقل كثيرا من مطالب المدعين الاتحاديين بسجنهما 33 و30 عاما.

وقال كيلي، الخميس، إنه "لا يحاول التقليل من شأن أعمال العنف" تلك، لكنه أشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.