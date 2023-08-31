كوريا الشمالية تجري تدريبا على "ضربة نووية" لجارتها

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أعلنت كوريا الشمالية صباح الخميس بالتوقيت المحلي، أنها أجرت تدريبا على تنفيذ ضربة نووية تكتيكية يحاكي توجيه ضربات إلى مواقع قيادة ومطارات في كوريا الجنوبية.

وتأتي الخطوة التحذيرية بعدما نشرت الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "الوحدة الصاروخية أطلقت صاروخين بالستيين تكتيكيين باتجاه الشمال الشرقي بمطار بيونغيانغ الدولي، ونفذت مهمة الضربة النووية بشكل صحيح".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في البحر مساء الأربعاء، بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة قاذفات قنابل "بي 1 بي" في إطار تدريبات جوية مشتركة بين البلدين الحليفين.

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ويأتي الإطلاق قبل يوم من اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 11 يوما من مناورات عسكرية مشتركة، نددت بها بيونغيانغ.

وأجرت الطائرات المقاتلة من طراز "بي 1 بي" مناورات جوية منفصلة مع طائرات حربية من كوريا الجنوبية واليابان، في وقت سابق من الأربعاء.

وفرضت قرارات مجلس الأمن الدولي عقوبات صارمة على كوريا الشمالية المسلحة نوويا، وحظرت استخدامها للصواريخ البالستية.