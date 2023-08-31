نقل والدة روبياليس إلى المستشفى بعد إضرابها عن الطعام

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نقلت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس إلى المستشفى، الأربعاء، بعد أن شعرت بالتعب والضغط العصبي تحت تأثير إضرابها عن الطعام مساندة لابنها.

وكانت أنخيليس بيخار قد حبست نفسها داخل كنيسة في مسقط رأسها في موتريل جنوبي إسبانيا، احتجاجا على المعاملة التي يتلقاها ابنها في ظل ضجة بسبب تقبيله جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في شفتيها، مما أدى لإيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت.

وقال قس الكنيسة الذي عرف نفسه باسم الأب أنطونيو للصحفيين من دون الخوض في تفاصيل، إن بيخار نقلت إلى مستشفى سانتا آنا في موتريل مساء الأربعاء.