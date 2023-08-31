موقعة “الحذاء”.. لقطة مثيرة بين “العضاض” لويس سواريز وأحد اللاعبين في الدوري البرازيلي

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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، للقطة طريفة بين النجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم نادي غريميو، ولاعب نادي كروزيرو، خلال مباراة بينهما في الدوري البرازيلي.

قام لويس سواريز بخلع حذائه بعد تعرضه لدفع من قبل أحد لاعبي الخصم، في نهاية الشوط الأول، مطالبا الحكم باحتساب خطأ لصالحه.

وجاء مارلون مدافع فريق كروزيرو، ورمى حذاء “العضاض” الأوروغوياني، بعيدا عنه، فاحتج لويس سواريز على ذلك ودفع بحكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه المدافع البرازيلي.

وأحرز لويس سواريز (36 عامًا) الهدف الأول لنادي غريميو، الذي تغلب على ضيفه كروزيرو بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري البرازيلي “Brasileiro Serie A” لكرة القدم.