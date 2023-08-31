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مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يحذر زيلينسكي من حرب أهلية في البلاد

31
AUGUST
2023
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن حربا أهلية ستبدأ في أوكرانيا بسبب طغيان حكومة الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وقال سوسكين عبر قناته على “يوتيوب”: “ستكون حربًا أهلية. سيبدأون في كسر الرؤوس. كل شيء يقترب”.

وبحسب سوسكين، قد ينتفض الأوكرانيون قريبا ضد نظام كييف بسبب المضايقات التي يمارسها النظام من قبل الشرطة، وعمليات الاختطاف وإجبار الرجال على الخدمة في صفوف القوات الأوكرانية، فضلا عن عمليات الإعدام العلنية في شوارع البلاد.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، إن “الزعيم الأوكراني لن ينجو من الصراع المسلح، لأنه قد يموت على أيدي مواطنيه”.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية الخاصة، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم الدونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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