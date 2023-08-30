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بدء محاكمة محامي مهسا أميني في إيران

30
AUGUST
2023
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بدأت محاكمة صالح نيكبخت، محامي الشابة الإيرانية مهسا أميني التي أثارت وفاتها حركة احتجاج واسعة في أيلول 2022، في طهران بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، كما ذكرت وسيلة اعلام الاربعاء.

ونقلت صحيفة اعتماد عن محاميه علي رضائي قوله إن الجلسة الأولى لمحاكمة نيكبخت "عُقدت الثلاثاء وتم إخطاره بتهمة النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية بسبب تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية لا سيما في قضية مهسا اميني".

تبدأ هذه المحاكمة بعد عام تقريبا من وفاة مهسا أميني، في 16 أيلول 2022 التي اعتقلتها شرطة الاخلاق عن عمر يناهز 22 عاما واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وطالب محامي نيكبخت الذي مثل طليقا، بتبرئة موكله الذي "انتقد فقط إدارة السلطات للبلاد" في مقابلاته، وفقا للصحيفة.

وفي حال إدانته، قد يتعرض نيكباخت لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.

ونهاية ايلول 2022 ذكر أن عائلة أميني تقدمت بشكوى ضد الشرطة التي اعتقلت الشابة.

يتحدر هذا المحامي من إقليم كردستان (غرب)، ومثّل العديد من الشخصيات الإيرانية خلال مسيرته الطويلة، بينهم المخرج جعفر بناهي الذي افرج عنه بكفالة في شباط بعد سبعة أشهر في السجن.

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