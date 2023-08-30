وزير المالية الاسرائيلي يهاجم الولايات المتحدة: الأميركيون منافقون

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هاجم وزير مالية الكيان الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الولايات المتحدة الأميركية وانتقد ممارساتها في العراق وأفغانستان، متهماً الأميركيين بـ «النفاق وانتهاك حقوق الإنسان».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة جيش الاحتلال ، رفض خلالها الانتقادات التي توجهها واشنطن لممارسات الحكومة الصهيونية.

وقال سموتريتش، زعيم حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف: «كل من يهاجمنا في العالم هو منافق، لن أتحدث عن الأمريكيين وكيف تصرفوا في أفغانستان والعراق، لن يعظونا بشأن حقوق الإنسان، هذا نفاق لا يمكن تجاوزه».

ويدعم سموتريتش الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ويدعو علناً لضم أجزاء واسعة من الضفة إلى الكيان الغاصب.