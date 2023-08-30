"قداس الموتى".. الكشف عن جريمة ارتكبها يابانيون بحق الكوريين

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كشفت هيئة الأمن الفدرالية عن وثائق تؤكد إعدام الدرك الياباني للكوريين المسالمين بإطلاق النار على ما يقرب من 20 كوريا أبرياء في ساخالين على خلفية هجوم الجيش الأحمر في أغسطس 1945.

جاء ذلك في وثائق أرشيفية رفعت عنها السرية إدارة هيئة الأمن الفدرالية، وستعرض الوثائق في معرض "قداس الموتى" الذي سيفتتح في يوجنو ساخالينسك في 2 سبتمبر، عشية يوم النصر على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، ومن بين هذه الوثائق محضر استجواب كونيموتو توفوكو، الذي أجرته المخابرات العسكرية السوفيتية في يوجنو ساخالينسك، 16 يوليو 1946.

وقد شهد توفوكو إعدام كوريين على يد الدرك الياباني في قرية كاميشيكوكا، محافظة كارافوتو، حيث تابع: "لقد تم إطلاق النار على الكوريين الثمانية عشر الذين اعتقلتهم شرطة مدينة كاميشيكوكا، وبعد إعدامهم مباشرة، تم إشعال النار في مركز الشرطة، حيث عثر على جثث الكوريين القتلى".

وبالقرب من قرية المناجم كاميشيكوكا وقعت اشتبكاكات عنيفة بين الجيش الأحمر ضد اليابانيين كجزر من العملية الهجومية السوفيتية في جنوب ساخالين. وفي تلك المنطقة، قامت كتبية فوج المشاة 179 تحت قيادة النقيب ليونيد سميرنيخ، الذي توفي ببسالة في 16 أغسطس 1945، بالدفاع عن القرية لمدة 4 أيام (وقد تم تغيير اسم القرية لاحقا إلى ليونيدوفو تخليدا لذكراه).

بعد أن علم رجال الدرك اليابانيون بالهجوم الناجح للجيش الأحمر وغضبوا من إخفاق قواتهم، في 17 أغسطس، ألقوا القبض على أول 18 كوريا جاءوا وأخذوهم إلى مركز شرطة المدينة، وقيل إن المعتقلين متهمون بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي، وفي اليوم التالي تم إعدامهم دون محاكمة أو تحقيق، وظلت حقيقة الإعدام ومكان هذه المأساة مجهولة لفترة طويلة. وفي عام 1992، أقام ممثلو الشتات الكوري في ساخالين نصبا تذكاريا في مكان الإعدام.

وكانت الاستراتيجية العسكرية اليابانية طوال الحرب العالمية الثانية عدوانية بشكل واضح، وتهدف إلى تحقيق الهيمنة على العالم. وكانت إحدى المهام الاستراتيجية لليابان هي تدمير الاتحاد السوفيتي، حيث كانت تراه العقبة الرئيسية أمام تنفيذ خططها.

وفي 8 أغسطس، دخل الاتحاد السوفيتي الحرب ضد اليابان، مستوفيا التزامات الحلفاء التي تعهد بها في مؤتمر يالطا في فبراير 1945، بعد 3 أشهر بالضبط من استسلام ألمانيا ونهاية الحرب في أوروبا. وفي اليوم التالي، بدأت حملة الشرق الأقصى للقوات السوفيتية، هجوم جنوب ساخالين وهبوط الكوريل.

إن دخول الاتحاد السوفيتي في الحرب وهزيمة مجموعة كوانتونغ هو ما حدد الاستسلام غير المشروط لليابان. وفي 15 أغسطس، أعلن الإمبراطور هيروهيتو استسلامه في خطاب موجه إلى الأمة اليابانية. وفي 2 سبتمبر 1945، وقعت الحكومة اليابانية على وثيقة الاستسلام، إيذانا بنهاية الحرب العالمية الثانية.