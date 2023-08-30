living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"قداس الموتى".. الكشف عن جريمة ارتكبها يابانيون بحق الكوريين

30
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت هيئة الأمن الفدرالية عن وثائق تؤكد إعدام الدرك الياباني للكوريين المسالمين بإطلاق النار على ما يقرب من 20 كوريا أبرياء في ساخالين على خلفية هجوم الجيش الأحمر في أغسطس 1945.
 
جاء ذلك في وثائق أرشيفية رفعت عنها السرية إدارة هيئة الأمن الفدرالية، وستعرض الوثائق في معرض "قداس الموتى" الذي سيفتتح في يوجنو ساخالينسك في 2 سبتمبر، عشية يوم النصر على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، ومن بين هذه الوثائق محضر استجواب كونيموتو توفوكو، الذي أجرته المخابرات العسكرية السوفيتية في يوجنو ساخالينسك، 16 يوليو 1946.
 
وقد شهد توفوكو إعدام كوريين على يد الدرك الياباني في قرية كاميشيكوكا، محافظة كارافوتو، حيث تابع: "لقد تم إطلاق النار على الكوريين الثمانية عشر الذين اعتقلتهم شرطة مدينة كاميشيكوكا، وبعد إعدامهم مباشرة، تم إشعال النار في مركز الشرطة، حيث عثر على جثث الكوريين القتلى".
 
وبالقرب من قرية المناجم كاميشيكوكا وقعت اشتبكاكات عنيفة بين الجيش الأحمر ضد اليابانيين كجزر من العملية الهجومية السوفيتية في جنوب ساخالين. وفي تلك المنطقة، قامت كتبية فوج المشاة 179 تحت قيادة النقيب ليونيد سميرنيخ، الذي توفي ببسالة في 16 أغسطس 1945، بالدفاع عن القرية لمدة 4 أيام (وقد تم تغيير اسم القرية لاحقا إلى ليونيدوفو تخليدا لذكراه).
 
بعد أن علم رجال الدرك اليابانيون بالهجوم الناجح للجيش الأحمر وغضبوا من إخفاق قواتهم، في 17 أغسطس، ألقوا القبض على أول 18 كوريا جاءوا وأخذوهم إلى مركز شرطة المدينة، وقيل إن المعتقلين متهمون بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي، وفي اليوم التالي تم إعدامهم دون محاكمة أو تحقيق، وظلت حقيقة الإعدام ومكان هذه المأساة مجهولة لفترة طويلة. وفي عام 1992، أقام ممثلو الشتات الكوري في ساخالين نصبا تذكاريا في مكان الإعدام.
 
وكانت الاستراتيجية العسكرية اليابانية طوال الحرب العالمية الثانية عدوانية بشكل واضح، وتهدف إلى تحقيق الهيمنة على العالم. وكانت إحدى المهام الاستراتيجية لليابان هي تدمير الاتحاد السوفيتي، حيث كانت تراه العقبة الرئيسية أمام تنفيذ خططها.
 
وفي 8 أغسطس، دخل الاتحاد السوفيتي الحرب ضد اليابان، مستوفيا التزامات الحلفاء التي تعهد بها في مؤتمر يالطا في فبراير 1945، بعد 3 أشهر بالضبط من استسلام ألمانيا ونهاية الحرب في أوروبا. وفي اليوم التالي، بدأت حملة الشرق الأقصى للقوات السوفيتية، هجوم جنوب ساخالين وهبوط الكوريل.
 
إن دخول الاتحاد السوفيتي في الحرب وهزيمة مجموعة كوانتونغ هو ما حدد الاستسلام غير المشروط لليابان. وفي 15 أغسطس، أعلن الإمبراطور هيروهيتو استسلامه في خطاب موجه إلى الأمة اليابانية. وفي 2 سبتمبر 1945، وقعت الحكومة اليابانية على وثيقة الاستسلام، إيذانا بنهاية الحرب العالمية الثانية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   