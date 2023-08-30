هكذا تمت "مراسم وداع" زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين

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أعلن الناطق باسم مجموعة فاغنر الروسية، يوم الثلاثاء، أن مراسم وداع قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، قد أقميت سرا.

وقال الناطق باسم فاغنر في بيان مقتضب نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "مراسم وداع" لقائد المجموعة يفغيني بريغوجين، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، قد أقيمت سرا.

ونقلت أسوشيتد برس عن البيان: "أولئك الذين يريدون وداع " زعيم فاغنر، عليهم أن يتوجهوا إلى مقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرغ، مسقط رأسه.

كانت تقارير إعلامية سابقة حول الجنازة قد أشارت إلى أن مقابر أخرى في محيط المدينة تعد مواقع محتملة لدفن بريغوجين، الذي جرت مراسم دفنه محاطة بالسرية.

لم يتضح من البيان ما إذا كان بريغوجين قد تم دفنه بالفعل، أم أنه لم يتم دفنه بعد.

وقُتل بريغوجين الذي كان أحد المقربين من بوتين وأصبح "خائنا"، الأربعاء الماضي، بعد شهرين من إصدار أمر لقواته بإطاحة القيادة العسكرية الروسية، فيما اعتبره المراقبون أكبر تحدٍ لسلطة بوتين منذ وصوله إلى السلطة.