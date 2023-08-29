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مصر على أعتاب استكشافات جديدة للغاز

29
AUGUST
2023
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أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، أن "شركة النفط العالمية "بي.بي" تعتزم حفر أربع آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر في الربع الأخير من 2023".
وقالت "البترول المصرية"، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "حجم الاستثمارات الكلية التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها فى مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح فى تحقيق اكتشافات جديدة".
وأضاف البيان، أن الآبار الأربعة التي تعتزم الشركة البريطانية الكشف عنهم، بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتى شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحرالمتوسط، وهى أحدث المناطق التى وجهت إليها الشركة استثماراتها.

وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، أعلن عن اكتشافات طاقية جديدة يرتقب الإعلان عنها في مصر، مع ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار العام الحالي في قطاع النفط والغاز.
وأكد الملا أن "مصر تعمل حاليا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" في البحر المتوسط وشرق دمنهور في دلتا النيل و"فراميد والأبيض" في الصحراء الغربية".
وتشكل موارد البترول والغاز الطبيعي نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، كما يلبي إنتاج البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي وتستكمل تلبية باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد الخارجي.

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