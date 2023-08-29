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حالة نادرة.. العثور على دودة حية بطول 8 سم في دماغ امرأة!

29
AUGUST
2023
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قام أطباء جراحه الأعصاب في أستراليا، في حالة مثيرة للدهشة بسحب دودة طفيلية طولها 8 سم من دماغ مريضة اشتكت من النسيان والاكتئاب بعد فحص دقيق لدماغها ما تطلب عملية جراحية مستعجلة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن "المريضة التي تبلغ من العمر 64 عاما، أدخلت للمرة الأولى إلى المستشفى في أواخر يناير 2021  بولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرق البلاد، بعد أن عانت من آلام في البطن وإسهال لمدة ثلاثة أسابيع".

وأوضحت: "تفاقمت حالة المريضة بحلول عام 2022، وشملت أعراضها النسيان والاكتئاب، ما دفع الفريق الطبي لإحالتها إلى مستشفى كانبيرا جنوب أستراليا، حيث كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لدماغها عن وجود تشوهات تتطلب عملية جراحية".

وصرح طبيب الأعصاب سانجايا سيناناياكي: "كانبيرا مكان صغير، لذلك أرسلنا الدودة التي كانت لا تزال على قيد الحياة، مباشرة إلى مختبر يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطفيليات".

وأضافت الصحيفة أن المختبر تعرف على الدودة التي توجد عادة في الثعابين، "أوفيداسكاريس روبرتسي Ophidascaris robertsiK"، فيما تمثل المريضة الأسترالية أول حالة في العالم يعثر على دودة داخل دماغها.

وتقيم المريضة بالقرب من بحيرة تعيش بها ثعابين، حيث يرجح الأطباء والعلماء المشاركون في الحالة النادرة بأن يكون الثعبان ألقى طفيليات عبر برازه في العشب. ويعتقد الأطباء بأن المريضة ربما أصيبت مباشرة من لمس العشب أو بعد تناول الخضار.

هذا وأكد الأطباء أن المريضة تتعافى بشكل جيد وتخضع للمراقبة المنتظمة.

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