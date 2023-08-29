تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية تغيير نتيجة الانتخابات

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أعلنت القاضية تانيا شاتكن، الاثنين، أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من مارس 2024.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.

وقالت القاضية تشوتكان "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".

وواجه ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري لائحة اتهام تضم أربع تهم بالتخطيط لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن عام 2020.

محاكمة السعي لإلغاء الانتخابات الفيدرالية، واحدة من أربع قضايا جنائية تمت إحالتها ضد ترامب.