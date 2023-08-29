السويد توجه اتهامات لمواطن اعتقل العام الماضي بشبهة التجسس لصالح روسيا

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اتهمت السلطات السويدية مواطنا من أصول روسية، اليوم الاثنين، بجمع معلومات لصالح جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية لمدة عقد تقريبا.

وذكرت هيئة الادعاء السويدية أن سيرغي سكفورتسوف، 60 عاما، “متهم بالقيام بأنشطة استخباراتية غير قانونية ضد السويد”، وكذلك ضد الولايات المتحدة.

وكان سكفورتسوف اعتقل في نوفمبر الماضي برفقة زوجته في عملية نفذتها السلطات في مدينة ناكا الواقعة في ضواحي ستوكهولم.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الشرطة استخدمت مروحتين من طراز “بلاك هوك” لاعتقال الزوجين.

ووقال أولريكا بورغ، محامية سكفورتسوف، فإن موكلها معتقل منذ ذلك الحين، وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأطلق سراح زوجته دون توجيه اتهامات إليها عقب تحقيق أجرته وكالة الأمن السويدية.

وذكرت لائحة الاتهام أن “سكفورتسوف قام سرا – باستخدام وسائل احتيالية – بأنشطة لصالح الدولة الروسية بهدف الحصول على معلومات في الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 22 نوفمبر 2023، قد يؤدي كشفها لقوة أجنبية إلى تعريض أمن السويد للخطر”.

كما ذكر ممثلو الادعاء أن سكفورتسوف استغل نشاط الاستيراد والتصدير الخاص به للحصول على تقنيات بشكل غير مشروع، وتسليمها إلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

وجاء في لائحة الاتهام “كما حصل سكفورتسوف أيضا على بيانات في شكل معلومات، واقتنى أشياء مختلفة لم تتمكن الدولة الروسية والقوات المسلحة الروسية – بسبب لوائح التصدير والعقوبات – من شرائها” بشكل مشروع.

وقالت الإذاعة السويدية الرسمية إن سكفورتسوف عاش في السويد لمدة 25 عاما، وحصل على الجنسية السويدية عام 2012.

وتعد تهمة “أنشطة استخباراتية غير قانونية” أقل درجة في السويد من التجسس، يواجه سكفورتسوف ما يصل إلى أربع سنوات في السجن حال إدانته.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع من سبتمبر المقبل.