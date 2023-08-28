living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن: تفوق العرق الأبيض ليس له مكان في أمريكا

28
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن "تفوق العرق الأبيض ليس له مكان في أمريكا"، وذلك في بيان أصدره عقب مقتل 3 أمريكيين من أصل إفريقي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا.
 
نعى بايدن ضحايا حادث إطلاق النار (رجلان وامرأة)، قائلا إن "الكراهية يجب ألا يكون لها ملاذ آمن" في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "إطلاق النار جاء في الذكرى الستين للمسيرة إلى واشنطن، وهي لحظة بالغة الأهمية في تاريخنا وفي عملنا من أجل تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأمريكيين. لكن اليوم انتهى بإصابة مجتمع أمريكي آخر بجروح نتيجة عمل من أعمال العنف المسلح".
 
وقال بايدن: "يجب أن نرفض العيش في بلد تذهب فيه العائلات من أصل إفريقي إلى المتجر أو يعيش فيه الطلاب من أصل إفريقي الذين يذهبون إلى المدرسة في خوف من التعرض لإطلاق النار بسبب لون بشرتهم".. الصمت تواطؤ ويجب ألا نبقى صامتين".
 
وشدد على أنه "حتى بينما نواصل البحث عن إجابات، يجب علينا أن نقول بوضوح أن تفوق العرق الأبيض ليس له مكان في أمريكا".
 
وأكد المدعي العام ميريك غارلاند في بيان منفصل أن وزارة العدل "تحقق في هذا الهجوم باعتباره جريمة كراهية وعملا من أعمال التطرف العنيف بدوافع عنصرية".
 
وقال: "لا ينبغي لأي شخص في هذا البلد أن يعيش في خوف من العنف الذي يغذيه الكراهية، ولا ينبغي لأي أسرة أن تحزن على فقدان أحد أفراد أسرته بسبب التعصب والكراهية".
 
يذكر أن المسيرة إلى واشنطن أو مسيرة الحرية، هي واحدة من أهم مظاهرات الدفاع عن الحقوق المدنية والاقتصادية للأمريكيين من أصل إفريقي، وفيها ألقى مارتن لوثر كينغ خطابه التاريخي "لدي حلم" والذي دعا فيه إلى وضع حد للعنصرية.
 
وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة على نحو مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، في ظل تيسير شراء الأسلحة النارية في معظم الولايات وتزايد عددها نسبة إلى المواطنين.
 
وحسب إحصائيات "Gun Violence Archive" فإن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة العام الجاري يتجاوز مؤشرات السنوات الـ10 الماضية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   