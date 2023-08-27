كونتي: السياسات الغربية لم تنجح في عزل روسيا

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أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوزيبي كونتي أن استراتيجية حلف “الناتو” تجاه أزمة أوكرانيا لم تؤد إلى النتيجة المرجوة، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا فشلت في تحقيق أهدافها وأن السياسات الغربية لم تنجح في عزلها.

ووفق وكالة نوفوستي قال كونتي عبر فيسبوك: إن الاستراتيجية المتبعة حتى الآن في حلف شمال الأطلسي والتي تعتمد على الإمدادات العسكرية المستمرة لأوكرانيا ومنطق التصعيد لم تؤد إلى هزيمة روسيا، بل على العكس تماماً لم يمن الجيش الروسي بهزيمة في باخموت، ولم تشهد وحداته العسكرية انهياراً ولم تتراجع في وجه الهجوم المضاد الأوكراني.

وأقر كونتي بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فشلت، حيث لم تؤد إلى إفلاسها ولم تقوض اقتصادها، لافتاً إلى أن احتمال زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا تلاشى أمام تعزز زعامة الرئيس فلاديمير بوتين وازدياد الإجماع الداخلي رسوخاً.

وأوضح كونتي أن عزلة روسيا لم تصبح بأي حال من الأحوال حقيقة واقعة، بل على العكس قد انتهت بالأمس القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس بقيادة روسيا والصين في ظل قرار توسيعها عام 2024 لتضم 45 بالمئة من سكان العالم و38.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وشدد كونتي على أن النزاع في أوكرانيا كشف عن عجز الاتحاد الأوروبي عن استراتيجية مشتركة فعالة وممارسة قيادة سياسية واقتصادية مستقلة، وأظهر بوضوح تبعية القادة الأوروبيين للولايات المتحدة.