living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كونتي: السياسات الغربية لم تنجح في عزل روسيا

27
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوزيبي كونتي أن استراتيجية حلف “الناتو” تجاه أزمة أوكرانيا لم تؤد إلى النتيجة المرجوة، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا فشلت في تحقيق أهدافها وأن السياسات الغربية لم تنجح في عزلها.

ووفق وكالة نوفوستي قال كونتي عبر فيسبوك: إن الاستراتيجية المتبعة حتى الآن في حلف شمال الأطلسي والتي تعتمد على الإمدادات العسكرية المستمرة لأوكرانيا ومنطق التصعيد لم تؤد إلى هزيمة روسيا، بل على العكس تماماً لم يمن الجيش الروسي بهزيمة في باخموت، ولم تشهد وحداته العسكرية انهياراً ولم تتراجع في وجه الهجوم المضاد الأوكراني.

وأقر كونتي بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فشلت، حيث لم تؤد إلى إفلاسها ولم تقوض اقتصادها، لافتاً إلى أن احتمال زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا تلاشى أمام تعزز زعامة الرئيس فلاديمير بوتين وازدياد الإجماع الداخلي رسوخاً.

وأوضح كونتي أن عزلة روسيا لم تصبح بأي حال من الأحوال حقيقة واقعة، بل على العكس قد انتهت بالأمس القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس بقيادة روسيا والصين في ظل قرار توسيعها عام 2024 لتضم 45 بالمئة من سكان العالم و38.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وشدد كونتي على أن النزاع في أوكرانيا كشف عن عجز الاتحاد الأوروبي عن استراتيجية مشتركة فعالة وممارسة قيادة سياسية واقتصادية مستقلة، وأظهر بوضوح تبعية القادة الأوروبيين للولايات المتحدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   