تحطّم طائرة عسكرية أميركية على متنها 20 جندياً في أستراليا

A + A -

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأميركي خلال تدريبات في شمال أستراليا، وفق ما أفادت مصادر رسمية ووسائل إعلام محلية اليوم (الأحد).

وأشارت خدمات الإسعاف، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إلى «تحطم طائرة» في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البرّ الأسترالي صباح يوم (الأحد).

وأوضحت شبكة «إيه بي سي» العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز «أوسبري» خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز أستراليا» أن طائرة من طراز «في-22» (أوسبري) تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأميركية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وزارة الدفاع، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، «تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأميركية، ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية».

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الإمام للتحليق أفقياً كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي.