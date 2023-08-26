في إسطنبول...حرائق الغابات تهدد المباني السكنية

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أفادت صحيفة Hürriyet التركية باندلاع حرائق غابات في إسطنبول، واقتراب ألسنة اللهب من المباني السكنية، وفق وكالة “روسيا اليوم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “عددا كبيرا من فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث وتشارك في إخماد الحرائق التي ما زال سبب اندلاعها مجهولا”.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن “الطريق السريعة الرئيسية المؤدية إلى مدينة جاناكالي شمال غرب البلاد مغلقة أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصا من 9 مناطق”.

وتشارك طائرات الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الروسية في حماية مدينتي تشاناكالي وجشمة التركيتين من حرائق الغابات.