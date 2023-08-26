مقتل ثلاثة طيارين عسكريين اوكرانيين في حادث تصادم جوي

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أعلنت أوكرانيا أن ثلاثة طيارين في قواتها الجوية، أحدهم طيار مقاتل مشهور يحمل علامة النداء "جويس"، قتلوا في حادث تصادم في الجو الجمعة.



وأعربت القوات الجوية الأوكرانية "عن تعازيها لأسر الضحايا، معتبرة أن هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض ، ووصفت الحادث بأنه "فظيع".



وأوضحت أن الحادث وقع في منطقة جيتومير بشمال أوكرانيا بين طائرتي تدريب قتالي من طراز إل-39، مضيفة أن التحقيق في الملابسات جار.



وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية يوري إغنات أن أحد القتلى - أندري بيلشتشيكوف - الذي يحمل علامة النداء "جويس"، كان ضابطًا شابًا يتمتع "بمعرفة واسعة وموهبة كبيرة".



وقال في نعي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي "كرّس الرائد أندريه بيلشتشيكوف حياته القصيرة لكن المشرقة للغاية للطيران القتالي، وكان يحلم بطائرات إف-16 في سماء أوكرانيا".



وأضاف "لقد كنتَ أكثر من مجرد صديق. أرقد بسلام، لقد بذلت الكثير من أجلنا".