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الكرملين يتبرّأ من قتل بريغوجين وينتظر التحاليل.. هل يحضر بوتين الجنازة؟

25
AUGUST
2023
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اعتبر الكرملين أنّ تلميحات الغرب بأنّ مقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، في حادث تحطم طائرة، جاء بناء على أوامر من الرئاسة الروسيّة “محض كذب”، فيما أحجم عن تأكيد موته بشكل قاطع، مشيرًا إلى ضرورة انتظار نتيجة التحاليل.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إنّ بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت، وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، تعازيه إلى أسرته ليخرج عن صمته بعد تحطم الطائرة يوم الأربعاء ومقتل جميع ركابها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.

 

وقال بوتين إن “المعلومات الأولية” تشير إلى أن بريغوجين وكبار معاونيه في فاغنر قُتلوا جميعًا وأثنى على قائد المجموعة، لكنه قال أيضًا إنّه اقترف بعض “الأخطاء الفادحة”.

وأشار بعض الساسة والمعلقين الغربيين، من دون تقديم أدلة، إلى أنّ بوتين أمر بقتل بريغوجين عقابًا له على التمرد الذي قام به في 23 و24 يونيو/ حزيران ضد القيادة العسكرية الروسية والذي كان يشكل أيضًا أكبر تحد يواجهه بوتين منذ توليه السلطة في 1999.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: “توجد الآن تكهنات كثيرة محيطة بتحطم هذه الطائرة والوفاة المأساوية لركابها، بما في ذلك يفغيني بريغوجين. وتُقدّم كل هذه التكهنات بالطبع في الغرب من زاوية معروفة جيدًا”.

وأضاف: “كل هذا محض كذب، وهنا، عند تناول هذه المسألة، من الضروري أن نستند إلى الحقائق. لا توجد كثير من الحقائق بعد. يتعين الكشف عن الحقائق في سياق أعمال التحقيقات”.

هذا وفتحت جهات التحقيق الروسية تحقيقًا فيما حدث، لكنها لم تفصح بعد عما تشك في أنه تسبب في سقوط الطائرة فجأة من السماء في منطقة تقع في الشمال الغربي من موسكو.

ولم تؤكد جهات التحقيق بعد بشكل رسمي هوية العشر جثث التي انتُشلت من الحطام.

وردًا على سؤال بخصوص تلقي الكرملين تأكيدًا رسميًا على وفاة بريغوجين، قال بيسكوف: “إذا استمعتم بحرص إلى بيان الرئيس الروسي فإنّه قال إنّه سيتم إجراء جميع الفحوصات الضرورية، بما في ذلك الجينية. سيجري نشر النتائج الرسمية فور أن تكون جاهزة”.

وأضاف بيسكوف أن بوتين لم يلتق ببريغوجين في الآونة الأخيرة، وأشار إلى أنّه لا يعلم الوقت الذي ستستغرقه الفحوصات والتحقيقات، لافتًا إلى أنّه لهذا السبب من المستحيل الحديث عن حضور بوتين جنازة بريغوجين.

وتابع: “لم يتحدد موعد الجنازة بعد، من المستحيل الحديث عن كل هذا. الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو إنّ الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم للغاية في الوقت الراهن”.

بيسكوف لفت في الوقت عينه إلى أنّ مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، ليس لها وجود قانوني رسمي.

وذكر أنّ فاغنر موجودة باعتبارها مجموعة قدمت “إسهامًا كبيرًا” للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد “ببطولة” مقاتليها.

Reuters
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