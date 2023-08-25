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دخلت التاريخ.. نشر "الصورة الجنائية" لدونالد ترامب

25
AUGUST
2023
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نشرت وسائل الإعلام الأميركية صورة تاريخية، فجر الجمعة، الصورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أميركي سابق.

وتم حجز الرئيس السابق دونالد ترامب في سجن مقاطعة فولتون، الخميس، بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

وأكدت السلطات أنه تم أخذ بصمات أصابع ترامب وتم التقاط صورة جنائية للرئيس السابق، المعروفة باسم mugshot، وتم نشرها لاحقا للعامة.

ووصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس إلى سجن في أتلانتا حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وخلال تسليم نفسه، قال الرئيس الأميركي السابق: "هذا يوم حزين لأميركا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات".

ويُرتقب أن يتم توقيف ترامب فترة وجيزة. وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

 

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