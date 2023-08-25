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مصر تجبي ضرائب كبيرة لأول مرة في تاريخها

25
AUGUST
2023
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كشفت بيانات وزارة المالية المصرية ارتفاع إيرادات البلاد الضريبية خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي بنسبة 28.6%، على أساس سنوي، لتتجاوز التريليون جنيه لأول مرة في تاريخها.

وبحسب تقرير لوزارة المالية، قفزت إيرادات مصر الضريبية إلى 1.05 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مايو 2023، مقابل 816.12 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات مصر من ضريبة الدخل خلال الفترة إلى 425.56 مليار جنيه، مقابل 305.9 مليار جنيه في المدة المقابلة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات، خلال الفترة إلى 107.84 مليار جنيه، مقابل 83.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت كذلك إيرادات مصر من ضرائب القيمة المضافة خلال الـ11 شهرًا إلى 471.86 مليار جنيه، مقابل 389.27 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

ونمت أيضًا إيرادات الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) خلال الفترة إلى 51.05 مليار جنيه، مقابل 37.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وبصفة عامة، ارتفع إجمالي إيرادات مصر إلى 1.27 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مايو 2023، مقابل 1.03 تريليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

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