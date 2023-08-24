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الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إرهاب الاحتلال

24
AUGUST
2023
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إرهاب الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن صمت المجتمع الدولي على الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية بات تواطؤاً مفضوحاً مع المستعمر يشجعه على التمادي بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأشارت الخارجية إلى أن التصريحات العنصرية والتحريضية للوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية لمسؤولي الاحتلال وتعطي ضوءاً أخضر لعصابات المستوطنين لمواصلة إرهابهم بحق الفلسطينيين.

وحذرت الخارجية من مغبة استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمخططاته الاستيطانية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ما يشكل تصعيداً خطيراً وتحدياً لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي.

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