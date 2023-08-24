على هامش قمة "بريكس"... وزير الخارجية السعودي التقى الرئيس الإيراني

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التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن الجانبين أجريا محادثات قصيرة، على هامش قمة "بريكس".

وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"، بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024، بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الإيرانية السعودية شهدت مؤخرا عدة تطورات، وقام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بزيارة الرياض، فيما تبادل الجانبان الدعوات حتى يزور الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان طهران، وأن يقوم إبراهيم رئيسي بزبارة الرياض.