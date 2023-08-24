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واشنطن وباريس تلمحان إلى مسؤولية بوتين عن مقتل بريغوجين

24
AUGUST
2023
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توالى المواقف الدولية المشيرة إلى دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عملية تحطم طائرة خاصة في مدينة تفير، التي تقع في منتصف الطريق بين موسكو وسان بطرسبرغ، كانت تقل 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين وعدد من مساعديه. فبعد تلميح الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الأربعاء)، إلى دور ما لبوتين في الحادث، رأى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم، أن هناك «شكوكاً منطقية» حول «ظروف» تحطم طائرة بريغوجين.

 

 

وبعدما اعتبر بايدن أنه «قلما تحصل أمور في روسيا دون أن يكون الرئيس بوتين وراءها»، قال فيران رداً على أسئلة محطة «فرانس 2» التلفزيونية: «هذه من حيث المبدأ حقيقة يمكن الإقرار بها».

وقال بايدن إنه لم يفاجأ من حادث تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل بريغوجين، مضيفاً: «لا أعرف على وجه الحقيقة ما الذي حدث، لكنني لم أفاجأ». ورداً على سؤال ما إذا كان بوتين يقف وراء الحادث، قال بايدن: «ليس هناك الكثير مما يحدث في روسيا لا يقف خلفه بوتين. ولكنني لا أعرف ما يكفي كي أعطي إجابة».

 

إلى ذلك، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أي تكهنات بعد تحطم طائرة بريغوجين. وقالت بيربوك، اليوم، إن تحطم الطائرة وقع قبل بضع ساعات، لذا لا يمكن «استخلاص استنتاجات سريعة»، ولكنها أشارت إلى أن الحادث يؤكد أن «أي نظام وأي سلطة وأي ديكتاتور بُني على أساس العنف، لا يعرف داخلياً سوى العنف». وأضافت أنه تمت رؤية ذلك «بطريقة حزينة ومأساوية خلال الأعوام الماضية، حيث سقط معارضون وصحافيون وأشخاص عاديون من نوافذ أو تعرضوا للتسمم».

وتوقع مسؤولو إدارة بايدن علناً في الأسابيع التي أعقبت تمرد بريغوجين الفاشل أن الرئيس بوتين سينتقم منه ذات يوم، بطريقة ما. وقال مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، الشهر الماضي، إن بوتين سيستغرق أولاً بعض الوقت لتسوية الوضع الداخلي لروسيا وإعادة تأكيد صورة السيطرة، لكنه أضاف أن الزعيم الروسي هو «الرسول المطلق للانتقام». وقال بيرنز في منتدى آسبن الأمني في كولورادو: «سأفاجأ إذا أفلت بريغوجين من المزيد من الانتقام بسبب هذا».

وسبق أن أشار الرئيس بايدن إلى أن بريغوجين قد يكون في خطر بعد قيامه بمحاولة تمرد في يونيو (حزيران). وسخر بايدن من احتمالات أن يقدم بوتين على محاولة تسميم لرئيس مجموعة «فاغنر». وقال: «لو كنت مكانه لكنت حذراً فيما آكله».

الشرق الأوسط
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