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أعرب قادة الدول المنضوية حديثاً تحت مجموعة «بريكس» عن سعادتهم بالانضمام إلى التكتل الاقتصادي الذي يتألف من 5 دول فقط؛ هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وانضمت 6 دول جديدة إلى «بريكس»، على ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم (الخميس)، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبرغ؛ حيث تلتحق كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 بتكتل الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، اليوم، إن بلاده تقدر موافقة قادة «بريكس» على ضم الإمارات إلى هذه المجموعة «المهمة». وأضاف في حسابه على منصة «إكس»: «نتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقال اليوم إنه يثمن إعلان مجموعة «بريكس» دعوة بلاده للانضمام، معبراً عن تطلع مصر للتعاون والتنسيق مع المجموعة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لـ«وكالة أبناء العالم العربي».

كما عبّر السيسي، في بيان للرئاسة المصرية، عن تطلع القاهرة للتعاون مع الدول المدعوة للانضمام لـ«بريكس»، «لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».

وأفاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن توسيع «بريكس» سيضخ زخماً جديداً لآلية التعاون في المجموعة. وأضاف خلال القمة أن توسيع «بريكس» يعكس عزمها على الوحدة والتعاون.

من جهته، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، رئيس جنوب أفريقيا على إدارته لقمة مجموعة دول «بريكس» وعلى جهوده لتوسيع التكتل. وكان بوتين يتحدث عبر رابط فيديو في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة التي استمرت 3 أيام في جوهانسبرغ.

أما طهران، فرأت أن انضمامها إلى مجموعة «بريكس» هو «نجاح استراتيجي لسياستها الخارجية».

وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن اهتمام الدول الأخرى بالانضمام لمجموعة «بريكس» أظهر مدى أهميتها في مساعي إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. وأوضح لولا، في مؤتمر صحافي عقد في جوهانسبرغ: «سنظل منفتحين لضم مرشحين جدد».

وأشار آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، من جهته، في منشور على منصة «إكس»، اليوم، إلى أن قرار «بريكس» دعوة إثيوبيا للانضمام إليها «لحظة عظيمة»، وأن بلاده تريد التعاون من أجل «نظام عالمي شامل ومزدهر».

وتسعى الصين إلى توسيع «بريكس» سريعاً في خضم تنافس محموم مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في جنوب أفريقيا إنّ نحو 24 دولة قدّمت طلبات رسمية للانضمام للمجموعة التي تمثّل بتركيبتها الراهنة 40 في المائة من سكان الأرض وربع الاقتصاد العالمي.

وتتّخذ مجموعة «بريكس» قراراتها بالإجماع، ولم تضم أي عضو جديد منذ انضواء جنوب أفريقيا في عام 2010.