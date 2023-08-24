الرادار لم يرصد أي مشكلة في طائرة بريغوجين حتى آخر 30 ثانية

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تشير بيانات تتبع الرحلات الجوية إلى أن الطائرة الخاصة التي يعتقد أنها أقلت مؤسس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، أمس (الأربعاء)، لم تظهر أي إشارة على وجود مشكلة حتى هبوطها الحاد في آخر 30 ثانية من رحلتها، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وقال إيان بيتشينيك، من موقع «فلايت رادار 24»، إنه عند الساعة 15:19 بتوقيت غرينتش حدث «هبوط عمودي مفاجئ» للطائرة. وخلال نحو 30 ثانية هبطت الطائرة أكثر من 8 آلاف قدم من مسارها الذي كانت عليه بارتفاع 28 ألف قدم. وأضاف: «أياً كان ما حدث، فقد حدث سريعاً».

وأشار بيتشينيك إلى محاولات يائسة ربما بذلها الطاقم مع الطائرة بعد ذلك لكن قبل سقوطها الدرامي لم يكن هناك «أي مؤشر على وجود مشكلة ما بالطائرة».

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي (روسافياتسيا) إن بريغوجين الذي قاد تمرداً لم يكتمل في يونيو (حزيران) كان واحداً من 10 أشخاص على متن الطائرة التي سقطت.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرغ لدى تحطمها قرب قرية كوجينكينو بمنطقة تفير.

وأظهر مقطع مصور الطائرة وهي تنخفض بسرعة ومقدمتها باتجاه مستقيم تقريبا نحو الأرض وعمود دخان أو بخار خلفها.

وفتح محققون روس تحقيقاً جنائياً للوقوف على ملابسات ما حدث. وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها لوسائل إعلام روسية إن الطائرة سقطت بعد إصابتها بصاروخ أو أكثر أرض-جو. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التأكد من ذلك.

وقالت شركة تصنيع الطائرات البرازيلية «إمبراير» إنها لم تقدم أي خدمة أو دعم في السنوات الأخيرة للطائرة التي تتسع لنحو 13 شخصاً.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها التزمت بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا. وقال مصدر بقطاع الطيران الخاص مطلع على الأمر، إن موقع «فلايت رادار 24» حدد هوية الطائرة الفاخرة برقم تسجيل «آر إيه-02795» وهو نفسه الذي يعود لطائرة أقلت بريغوجين إلى روسيا البيضاء بعد التمرد.