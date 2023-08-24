مرة أخرى... روسيا تمدد احتجاز مراسل «وول ستريت جورنال»

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قررت محكمة روسية مرة أخرى تمديد الحبس الاحتياطي لمراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في روسيا الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، المحتجز بتهمة التجسس المزعوم، لمدة ثلاثة أشهر، بحسب «وكالة الصحافة الألمانية».

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، قد طلب تمديد الحبس الذي يستمر الآن حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب محكمة موسكو.

واعتقل مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في مارس (آذار) الماضي. وكان قد تم تمديد فترة احتجازه حتى نهاية أغسطس (آب) الحالي.

وترفض الصحيفة وغيرشكوفيتش اتهامات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وذكرت وسائل إعلام في موسكو أنه تم عقد المرافعات مرة أخرى خلف الأبواب المغلقة. ولم تُعقد الجلسة علناً بسبب «الوثائق السرية» في القضية.

وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن غيرشكوفيتش. وكانت هناك تكهنات بأنه سيكون هناك تبادل للأسرى بين روسيا والولايات المتحدة، كما حدث في الماضي.

وتم اعتقال غيرشكوفيتش، البالغ من العمر 31 عاماً، من قبل جهاز الأمن الفيدرالي في إيكاترينبرغ، وهي مدينة في جبال الأورال. وهو متهم بجمع معلومات سرية عن المجمع الصناعي العسكري الروسي لصالح وكالات أميركا.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن غيرشكوفيتش كان يعمل بموجب اعتماد رسمي. وقامت العديد من وسائل الإعلام الأميركية بعد ذلك بسحب مراسليها من موسكو خشية الاضطهاد السياسي من قبل الدولة الروسية.

وفي حالة إدانته، يواجه غيرشكوفيتش، وهو مواطن أميركي من أصول روسية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.