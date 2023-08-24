مقتل وإصابة أشخاص في إطلاق نار بحانة في كاليفورنيا

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ذكرت "سي.بي.إس لوس أنجلوس"، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، أن إطلاق نار في حانة بمقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأميركية خلف مقتل وإصابة أشخاص.

وأوضحت أن الأعيرة النارية أصابت 10 أشخاص، مشيرة إلى أن مقطع فيديو التقط في مكان وقوع الجريمة أظهر 3 جثت على الأقل.

وأضافت أن الحادث وقع في حانة تاريخية لراكبي الدراجات النارية في ترابوكو كانيون.

وأشارت إلى أن المشتبه به "أصيب أو ربما قتل في مكان الحادث".

وبدأ إطلاق النار، وفق المصدر نفسه، على خلفية خلاف داخلي بين ضابط متقاعد وزوجته.

هذا وطلبت الشرطة المحلية من الناس الابتعاد عن المنطقة.