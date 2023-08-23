بطريقة مأسوية.. هكذا أنهى “المسحوق الخطير” حياة هذا الصبيّ!

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فقد صبي يبلغ من العمر 7 سنوات من منطقة بارانا البرازيلية حياته بشكل مأسوي، بعد أن لعب بمسحوق حجارة كلسيّة مرميّ إلى جانب الطريق، وفق ما أودرت “دايلي إكسبرس”.

وفي التفاصيل، كان آرثر يلعب إلى جانب الطريق عندما وجد كومة من المسحوق الأبيض الناعم، فلعب وتدحرج عليها مثلما يفعل الأطفال عادة فوق الرمال على الشاطئ.

لم يستشعر والداه الخطر، بل بادروا لأخذ صورة للذكرى، قبل أن بدأ آرثر يشعر بالسوء، ممّا استدعى نقله إلى مستشفى محليّ. لكن الأطباء لم يتمكّنوا من فعل أيّ شيء لإنقاذ حياته.

وهذه الموادّ ألقتها إحدى شركات البناء إلى جانب الطريق، وهي عبارة عن بقايا الحجر الجيري أو الكلسيّ مسحوقة، وتتسبّب بتهيّج الجلد والعينين في حالات الاتصال المباشر، فضلاً عن ارتفاع مستوى خطورتها عند استنشاقها.

وعلى الرغم من أنّ آرثر لعب بالمسحوق لبضع دقائق فقط، لكنّه استنشق قدراً كبيراً منّه ممّا أدى إلى الوفاة.