رحلة طالبي هجرة لأميركا تتحول إلى مأساة

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قال المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك، في بيان، إن 15 مكسيكيا وفنزويليا واحدا لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ومقطورة بوسط المكسيك، الثلاثاء.

وأضاف المعهد أن ركاب الحافلة، وعددهم 52 بينهم 10 من فنزويلا، كانت لديهم مواعيد لمقابلات لطلب الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون من ولاية بويبلا في بيان منفصل إن نحو 36 راكبا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام الحافلة بالمقطورة على طريق مياهواتلان-كويستلاهواكا السريع. وأضافوا أن 9 من المصابين فنزويليون.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وحدة الصليب الأحمر المحلية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي حافلة بيضاء محطمة وملقاة على جانبها بينما تعمل فرق الإنقاذ في الظلام.