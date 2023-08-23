بوتين: التخلص من الدولار عملية لا رجعة فيها

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الوطن السورية: ناقش قادة مجموعة «بريكس»، الذين بدؤوا اجتماعاتهم الممتدة حتى يوم غد الخميس، في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبورغ الآليات والإجراءات التي تسعى لإنهاء الهيمنة الغربية على الساحة الدولية.

وقال الرئيس الروسي في كلمة له عبر الفيديو: إن التخلص من الدولار في التسويات بين دول «بريكس» عملية لا رجعة فيها. وأكد أن «بريكس» تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.

وأوضح بوتين أنه هناك تحديات أمام مجموعة «بريكس» من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول. وقال: «روسيا من جانبها، تعمل بنشاط على إعادة توجيه تدفقات النقل والخدمات اللوجستية، إلى شركاء أجانب موثوقين؛ بما في ذلك دول بريكس».

وأشار بوتين إلى أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام. وأشار إلى أن بلاده مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجاناً، مؤكداً أن روسيا ستبقى مورداً موثوقاً للغذاء لإفريقيا.