“زيلينسكي يتلقى تحذيرا مرعبا”.. أوكرانيا ستختفي من على وجه الأرض

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حذر ضابط المخابرات الأميركية السابق سكوت ريتر، من أن أوكرانيا ستختفي من على وجه الأرض إذا أرادت سلطات كييف بالتحالف مع “الناتو”، حربا حقيقية مع روسيا.

ويعتقد الضابط الأميركي السابق، أن “كييف ولفوف ومدن أوكرانية أخرى ستختفي إذا فكر الغرب بشن حرب حقيقية ضد روسيا”.

وفي وقت سابق، أكد سكوت ريتر، أن قوات كييف لن تكون قادرة على الدفاع في اتجاه خاركوف، ونتيجة لذلك قد تفقد السيطرة على كوبيانسك في وقت لاحق.

وحذر ريتر ألمانيا ودولا غربية أخرى من إمداد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مثل “توروس” الألماني، وبحسب الضابط، لن يغيروا ميزان القوى في الجبهة، لكنهم سيؤدون إلى تصعيد الموقف.

وتوقع ضابط المخابرات الأميركية السابق أن “[أفعال] برلين لن تؤدي إلا إلى رد روسي أقوى”.

وفي اليوم السابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، ردا على سؤال لماذا تؤخر ألمانيا قرار توريد صواريخ مجنحة من طراز “توروس”، بأن بلاده تقدم دعما كبيرا لكييف، لكنها لا تريد أن يتصاعد النزاع في أوكرانيا إلى حرب بين “الناتو” وروسيا.

هذا، وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول “الناتو”، محذرة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، محذرا دول الناتو من “اللعب بالنار”.