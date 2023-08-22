العثور على جثث 18 شخصاً قضوا جراء الحرائق في غابات اليونان

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أعلنت السلطات اليونانية العثور على جثث 18 شخصاً في غابة بمنطقة أفانتاز، التي تشهد حرائق غابات متواصلة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن يانيس ارتوبيوس المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية قوله في بيان إنه “تم العثور على جثث 18 شخصاً في غابة داديا بمنطقة أفانتاز، حيث تتواصل فيها حرائق الغابات“.

وأضاف: إنه “يتوقع أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين دخلوا اليونان من شمال شرق البلاد“.

وتمت عمليات إجلاء في العديد من المناطق السكنية جراء الحريق الذي اندلع في المنطقة.

وتشهد دول جنوب أوروبا صيفاً حاراً وجافاً، ما جعلها عرضة للحرائق، حيث انتشرت حرائق الغابات أيضاً في جزر الكناري الإسبانية.

ويرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن تغير المناخ هو السبب في كثافة وتكرار حرائق الغابات في أوروبا، مشيرين إلى أن عام 2022 كان أسوأ ثاني عام بعد عام 2017 بالنسبة للأضرار الناجمة عن الحرائق منذ بدء تسجيل السجلات.