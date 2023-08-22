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"لم يتم تنفيذ أي من الشروط"... بوتين: لقد تم ببساطة تجاهل الالتزامات تجاه روسيا

22
AUGUST
2023
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة "بريكس"، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي، بحسب وكالة "نوفوستي".
 
وفي معرض حديثه عن صفقة الحبوب، قال بوتين في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال "بريكس"، إنه "لم يتم تنفيذ أي من شروط ما يسمى بصفقة الحبوب فيما يتعلق برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".
 
اضاف: "لقد تم ببساطة تجاهل الالتزامات تجاه روسيا في هذا الصدد. حتى أنهم منعونا من نقل الأسمدة المعدنية المحتجزة في الموانئ الأوروبية مجانا، على الرغم من أن ذلك كان عملا إنسانيا بحتا، ولا ينبغي أن نخضع لأي عقوبات من حيث المبدأ".
 
وتابع:"مع الأخذ في الاعتبار الحقائق المذكورة أعلاه، منذ 18 تموز، رفضنا تمديد هذا الاتفاق المزعوم وسنكون مستعدين للعودة إليه، ولكن فقط إذا تم الوفاء بشكل واقعي وحقيقي بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي".

وصف الرئيس الروسي عملية التخلص من الدولار الأمريكي في العلاقات الاقتصادية بين دول "بريكس" بأنها "حتمية ولا رجعة فيها".

وقال إن "العملية الموضوعية التي لا رجعة فيها لإلغاء الاعتماد على الدولار في علاقاتنا الاقتصادية تكتسب زخما، ويتم بذل الجهود لتطوير آليات فعالة للتسويات المتبادلة والرقابة النقدية والمالية".

ووفقا للرئيس، فإن حصة العملة الأمريكية في عمليات التصدير والاستيراد بين أعضاء المجموعة آخذة في الانخفاض بشكل مطرد وبلغت العام الماضي 28.7% فقط.

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