جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!

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هاجمت عصابة ملثمة عائلة في عملية طعن في مدينة سالفورد البريطانية، حيث أصيب ثلاثة أشخاص بعد أن طعنوا بالسكاكين.



وسرعان ما هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث عند حوالي الساعة 2:30 مساءً، يوم الجمعة، بعد أن سمع السكان امرأة "تصرخ طلباً للمساعدة".



وعثر على امرأة ورجلين، وهم أم وأب وابن، أصيبوا بطعنات عصابة ملثمة.



ومن جهته، قال أحد السكان في الشارع إنهم سمعوا امرأة "تصرخ طلباً للمساعدة" قبل أن يتصلوا على الفور بالشرطة، مضيفاً: "شعرت بأن ما يحصل غريب وخطير".

وظلت فرق الطب الشرعي في الموقع لمدة يومين حتى بعد ظهر يوم الأحد، حيث تُرك شريط الشرطة ولا تزال الدماء تُرى على السجادة عند مدخل المبنى السكني.



وما زالت الشرطة البريطانية تحقق في دوافع الجريمة الغامضة.