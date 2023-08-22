living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيلينسكي يصل إلى اليونان لعقد اجتماع مع رئيس وزرائها

22
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى اليونان، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفادت مكتب رئيس الوزراء اليوناني في بيان رسمي، بأن زيلينسكي سيجتمع مع ميتسوتاكيس الساعة 18:10، في مقر إقامة ميغارو ماكسيمو (قصر مكسيم)، عقب ذلك سيعقد اجتماع ثان لرئيسي البلدين إلى جانب اجتماع موسع بمشاركة وفدين دبلوماسيين من كلا البلدين”.

وسيدلي كلا الجانبين ببيانات صحفية عقب انتهاء الاجتماعات.

وفي المساء، سيشارك زيلينسكي في عشاء غير رسمي ينظمه ميتسوتاكيس في قصر مكسيم بمشاركة قادة دول غرب البلقان ودول المنطقة ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وكان زيلينسكي قد وصل أمس الأحد إلى الدنمارك، للاجتماع مع رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، وبحث موضوع تزويد كييف بمقاتلات أمريكية من طراز “إف-16”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية موافقتها على إرسال طائرات مقاتلة من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا عندما يتم تهيئة الظروف لذلك.

وفي ذات السياق، أعلن زيلينسكي في وقت سابق أن هولندا ستمد أوكرانيا بـ 42 طائرة حربية من طراز “إف-16”.

وذكر البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز “إف-16” من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف “الناتو” يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   