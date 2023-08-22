زيلينسكي يصل إلى اليونان لعقد اجتماع مع رئيس وزرائها

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وصل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى اليونان، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفادت مكتب رئيس الوزراء اليوناني في بيان رسمي، بأن زيلينسكي سيجتمع مع ميتسوتاكيس الساعة 18:10، في مقر إقامة ميغارو ماكسيمو (قصر مكسيم)، عقب ذلك سيعقد اجتماع ثان لرئيسي البلدين إلى جانب اجتماع موسع بمشاركة وفدين دبلوماسيين من كلا البلدين”.

وسيدلي كلا الجانبين ببيانات صحفية عقب انتهاء الاجتماعات.

وفي المساء، سيشارك زيلينسكي في عشاء غير رسمي ينظمه ميتسوتاكيس في قصر مكسيم بمشاركة قادة دول غرب البلقان ودول المنطقة ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وكان زيلينسكي قد وصل أمس الأحد إلى الدنمارك، للاجتماع مع رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، وبحث موضوع تزويد كييف بمقاتلات أمريكية من طراز “إف-16”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية موافقتها على إرسال طائرات مقاتلة من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا عندما يتم تهيئة الظروف لذلك.

وفي ذات السياق، أعلن زيلينسكي في وقت سابق أن هولندا ستمد أوكرانيا بـ 42 طائرة حربية من طراز “إف-16”.

وذكر البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز “إف-16” من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف “الناتو” يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.